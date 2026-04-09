- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 2 мин
Теракт по «львовскому сценарию» готовили в Хмельницком: СБУ задержала агента РФ
Агент РФ готовил теракт с дистанционным подрывом в месте скопления военных в Хмельницком.
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Хмельницком. По данным следствия, агент российских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в месте скопления украинских военных.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Следователи установили, что для увеличения количества жертв злоумышленник намеревался действовать по уже известной схеме: совершить анонимный вызов на «102», чтобы на место прибыл наряд полиции, и именно в этот момент дистанционно активировать взрывчатку.
Агент задержан «на горячем» во время доразведки — он выбирал локацию для закладки взрывного устройства. У него изъяли готовое самодельное взрывное устройство и телефон с поличным сотрудничества с РФ.
По данным СБУ, исполнителем оказался местный наркозависимый, которого завербовали через Telegram-каналы, когда тот искал деньги. После этого он получил инструкции по изготовлению взрывчатки и задачу находить места скопления военных.
При подготовке теракта мужчина фиксировал координаты объектов, фотографировал их и передавал информацию кураторам.
Задержанному уже сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Теракт во Львове
В феврале подобный теракт произошел во Львове. В центре города раздались взрывы, в результате которых погибла 23-летняя полицейская, еще более 20 человек получили ранения.
По данным следствия, исполнительницу также завербовали через Telegram, пообещав деньги за установку взрывчатки. Само устройство состояло из подручных материалов и было начинено металлическими элементами для усиления поражения.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что за организацией стоит Россия, активно вербующая исполнителей для терактов в тылу.
Правоохранители призывают сообщать о подозрительных предметах, лицах или попытках вербовки, чтобы предотвратить новые теракты.
Также напомним, что ранее в Одессе разоблачили и задержали злоумышленницу, готовившую серию терактов по указанию российских спецслужб. 19-летняя жительница Черновцов, завербованная через мессенджер, пыталась взорвать грузовик с оборудованием для местного объекта критической инфраструктуры.