Теракт в Бердянске: взрыв убил двух ФСБшников и ранил одного

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Во временно оккупированном Бердянске взорвали троих работников ФСБ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным чиновника, двое из них были ликвидированы, один находится в больнице.

"Приблизительно в 6:15 возле здания, где размещается ФСБ (Бердянск, ул. Маяковского, 40 — бывший Дом культуры Дормаш) взорвалась машина сотрудника ФСБ во время, когда фсбешники садились в машину", — отметил он.

Место, где произошел подрыв работников ФСБ (карта) / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в Донецке, сжег военный автомобиль россиян неподалеку от воинской части В/Ч 08802 активно воюющей на Донецком направлении бригады "Кальмиус".

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