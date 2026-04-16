Теракт в Броварах: суд принял решение в отношении подозреваемых

Подозреваемый на суде / © Полиция Киевской области

Организатору и исполнителю террористического акта в Броварах, в результате которого получил легкие телесные повреждения 36-летний местный житель, суд избрал меры пресечения.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По решению Соломенского суда города Киева, подозреваемые в теракте — 23-летний исполнитель, житель города Бровары и 17-летний организатор, житель Черновицкой области — безальтернативно будут находиться под стражей в СИЗО.

В полиции напомнили, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой — устанавливал мобильный телефон, с помощью которого велось наблюдение.

13 апреля вблизи частного домохозяйства произошел взрыв, в результате которого местный житель получил легкие телесные повреждения.

После задержания подозреваемых у них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Злоумышленникам было объявлено о подозрении по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что несовершеннолетний, который изготовил и заложил взрывчатку на месте теракта, имеет наркотическую зависимость и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.