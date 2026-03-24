Теракт в Буче: суд решил судьбу 21-летнего подозреваемого в подрыве полицейских

Подозреваемый

В Буче избирают 21-летний местный житель, который подозревается в совершении террористического акта. Мужчина, завербованный врагом из-за компьютерной игры, устроил двойной взрыв, в результате которого пострадали правоохранители.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН из зала суда.

После детального рассмотрения дела суд решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Что предшествовало

По данным следствия, в марте 2026 года молодого человека завербовали представители спецслужб РФ во время онлайн-игры. В дальнейшем общение перешло в мессенджер, где куратор предоставлял инструкции и средства подготовки диверсий. Действуя по указаниям, подозреваемый собственноручно изготовил два взрывных устройства для дистанционного подрыва.

Первое устройство сработало в понедельник утром у многоэтажки. Когда на место происшествия по осмотру территории прибыли оперативные службы, мужчина привел в действие вторую бомбу. В результате взрыва двое полицейских получили ранения средней тяжести. Пока их состояние стабильное.

Какими были мотивы подозреваемого

Напомним, задержанный полностью признал свою вину. Глава управления уголовного розыска полиции Киевщины Андрей Кравчук сообщил, что одним из мотивов было финансовое вознаграждение.

«Задержан местный житель — им оказался 21-летний парень, ранее не судимый. На сегодняшний день задержанный полностью признает свою вину. Фигурант имел целью заработать по 25 тыс. грн за каждый совершенный взрыв», — заявил Кравчук.

В то же время сам подозреваемый озвучил еще одну причину своего сотрудничества с врагом. По его словам, неизвестные шантажировали его убийством матери, требуя безоговорочного исполнения приказов.

Во время обыска в квартире юноши правоохранители обнаружили не только доказательства причастности к терактам, но и синтетические наркотики. Следствие отмечает, что действия подозреваемого были направлены на устрашение населения и дестабилизацию ситуации в регионе.