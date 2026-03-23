Теракт в Буче: все о задержанном подозреваемом и новые детали (фото)

На месте взрыва / © Национальная полиция Украины

В Буче правоохранители задержали исполнителя сегодняшнего двойного теракта, в результате которого получили ранения двое правоохранителей.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«Установлен и задержан непосредственной исполнитель — гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также владеет информацией о других лицах, причастных к этому преступлению. Продолжаются меры по их установке и задержанию», — говорится в сообщении.

По факту теракта начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 УК Украины. Благодаря слаженной работе прокуратуры, СБУ и Национальной полиции преступление удалось раскрыть.

Злоумышленник задержан

Что известно о задержанном

В Службе безопасности Украины сообщили, что по предварительной информации, его завербовали российские спецслужбы через Интернет.

От них он получил инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств. Для дистанционной активации каждую из бомб агент снарядил мобильным телефоном.

Далее злоумышленник заложил взрывчатки на месте запланированного теракта: одну спрятал под лавкой у входа в подъезд жилого дома, другую — вблизи мусорного контейнера.

По его словам, он познакомился с неизвестным в компьютерной игре. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать парня и угрожать ему.

Неизвестный говорил, что знает, где находится мама парня и что якобы ведет наблюдение за ней из дрона. Чтобы она осталась живой, ему необходимо заложить взрывчатку, сообщили детали правоохранители.

Теракт в Буче 23 марта

По данным следствия, утром в 5.34 поступило сообщение о взрыве в Буче. Самодельное взрывное устройство было заложено вблизи жилого дома. По прибытии на место экстренных служб и правоохранителей во время проведения первоочередных следственных действий около 7:35 произошел второй взрыв.

На месте теракта / © Национальная полиция Украины

Первое взрывное устройство было заложено под скамейкой у многоэтажного дома. Взрывом выбиты окна, поврежден фасад и газовые сети. Пожара удалось избежать.

По предварительным данным, второе устройство также находилось рядом, и его взорвали дистанционно.

На месте теракта / © Национальная полиция Украины

Очевидцы происшествия рассказывают, что проснулись от взрыва, ударная волна была ощутима.

Сразу появилось подозрение о теракте, потому что на земле увидели воронку, а вокруг много новых, неиспользованных гаек, рассказал один из свидетелей в видео Бучанского городского совета.