Теракт в Днепре: появились фото и видео с места происшествия

Автомобиль с двумя людьми в салоне был уничтожен взрывом.
Сегодня, 15 сентября, примерно в 09:00 в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого во время движения взорвался автомобиль Nissan Primera. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.
Одним из погибших был ветеран АТО Алексей Кавлак. Второй погибшей — пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
В Днепре полиция открыла уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
По сообщению главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, личности погибших были предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.
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