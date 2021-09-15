Теракт в Днепре: появились фото и видео с места происшествия

Теракт в Днепре: появились фото и видео с места происшествия

Автомобиль с двумя людьми в салоне был уничтожен взрывом.

Сегодня, 15 сентября, примерно в 09:00 в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого во время движения взорвался автомобиль Nissan Primera. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.

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Одним из погибших был ветеран АТО Алексей Кавлак. Второй погибшей — пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

В Днепре полиция открыла уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

По сообщению главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, личности погибших были предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.

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