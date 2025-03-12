Теракт в Ивано-Франковске: подробности гибели подростка и следы агентов РФ

Подрывниками оказались завербованные агенты РФ
В Ивано-Франковске прогремели два взрыва вблизи железнодорожного вокзала.
В результате инцидента погиб подросток, еще несколько человек получили ранения.
Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.
Взрывы у вокзала
К вечеру 11 марта произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала. В "Укрзалізниці" сообщили, что взрывы произошли вне вокзала, инцидент не повлиял на работу железной дороги, поезда курсировали по графику.
Как рассказывали очевидцы, в результате взрыва загорелась крыша одного и жилых домов.
Исполняющий обязанности начальника ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Олег Кушнирук сообщил, что взрывы произошли по улице Привокзальная, а возгорание – в арендованной квартире на 9-м этаже 9-этажного здания из-за взрыва неустановленного предмета с последующим горением.
Что известно о пострадавших
Позже, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уточнил, что в результате первого взрыва погиб несовершеннолетний, его товарищ (который на момент трагедии был рядом – ред. ), потерял две ноги и находится в тяжелом состоянии. От взрывной волны пострадали также проходившие рядом 20-летний мужчина и 23-летняя женщина. Они получили осколочные ранения, их госпитализировали.
Впоследствии в СБУ уточнили, что погибшему было 17 лет, его товарищу – 15 лет.
Дело расследуют как теракт
В Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту совершения теракта, повлекшего гибель человека, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ и устройств по предварительному сговору группой лиц.
Там сообщили, что два подростка нашли подработку в соцсети Telegram, и по указанию "работодателя" в арендованной квартире изготовили по инструкции кураторов РФ взрывные устройства.
Как рассказали в Нацполиции, весь процесс фиксировались на видео по указаниям вражеского заказчика. За эту работу вербовщики пообещали фигурантам 1700 долларов.
В Службе безопасности Украины уточнили, что взрывчатку ребята замаскировали под термосы и подготовили к активации.
После того, как устройства были готовы, злоумышленники привели их в боевую готовность и отправились в определенное место для их установки.
Около 18:30 11 марта, когда фигуранты уже приближались к расположению одного из взрывных устройств, российская спецслужба активировала первый СВП через GPS-сигнал.
В то же время было подорвано и второе оставшееся в квартире устройство.
Сейчас СБУ подготовила официальное уведомление о подозрении 15-летнему подростку по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за террористический акт и изготовление взрывных устройств. Также решается вопрос о действиях двух участвовавших в подготовке теракта девушек вместе с фигурантами.
Напомним, в пяти областях Украины правоохранители задержали агентов, работавших на Россию и представлявшихся активистами.
Читайте также:
- В Харькове раздался взрыв: мэр сообщил причину
- Теракт возле ТЦК: на Днепропетровщине обезврежена агентурная группа РФ (фото)
- СБУ разоблачила агентов РФ, поджигавших технику военных на Днепропетровщине (фото)