Теракт в Ивано-Франковске: подробности гибели подростка и следы агентов РФ

В Ивано-Франковске прогремели два взрыва вблизи железнодорожного вокзала.

В результате инцидента погиб подросток, еще несколько человек получили ранения.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Взрывы у вокзала

К вечеру 11 марта произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала. В "Укрзалізниці" сообщили, что взрывы произошли вне вокзала, инцидент не повлиял на работу железной дороги, поезда курсировали по графику.

Как рассказывали очевидцы, в результате взрыва загорелась крыша одного и жилых домов.

Последствия взрыва

Последствия взрыва в Ивано-Франковске

Исполняющий обязанности начальника ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Олег Кушнирук сообщил, что взрывы произошли по улице Привокзальная, а возгорание – в арендованной квартире на 9-м этаже 9-этажного здания из-за взрыва неустановленного предмета с последующим горением.

Взрывы в Ивано-Франковске/Скриншот по видео ТСН

Что известно о пострадавших

Позже, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уточнил, что в результате первого взрыва погиб несовершеннолетний, его товарищ (который на момент трагедии был рядом – ред. ), потерял две ноги и находится в тяжелом состоянии. От взрывной волны пострадали также проходившие рядом 20-летний мужчина и 23-летняя женщина. Они получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Впоследствии в СБУ уточнили, что погибшему было 17 лет, его товарищу – 15 лет.

Фото с места взрыва в Ивано-Франковске 11 марта/Фото: Офис генерального прокурора

Дело расследуют как теракт

В Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту совершения теракта, повлекшего гибель человека, а также по факту незаконного изготовления взрывчатых веществ и устройств по предварительному сговору группой лиц.

Там сообщили, что два подростка нашли подработку в соцсети Telegram, и по указанию "работодателя" в арендованной квартире изготовили по инструкции кураторов РФ взрывные устройства.

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Как рассказали в Нацполиции, весь процесс фиксировались на видео по указаниям вражеского заказчика. За эту работу вербовщики пообещали фигурантам 1700 долларов.

В Службе безопасности Украины уточнили, что взрывчатку ребята замаскировали под термосы и подготовили к активации.

После того, как устройства были готовы, злоумышленники привели их в боевую готовность и отправились в определенное место для их установки.

Около 18:30 11 марта, когда фигуранты уже приближались к расположению одного из взрывных устройств, российская спецслужба активировала первый СВП через GPS-сигнал.

Последствия взрыва

Последствия взрыва

В то же время было подорвано и второе оставшееся в квартире устройство.

Сейчас СБУ подготовила официальное уведомление о подозрении 15-летнему подростку по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за террористический акт и изготовление взрывных устройств. Также решается вопрос о действиях двух участвовавших в подготовке теракта девушек вместе с фигурантами.

Взрыв в Ивано-Франковске стал следствием ликвидации агентов РФ

Напомним, в пяти областях Украины правоохранители задержали агентов, работавших на Россию и представлявшихся активистами.

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