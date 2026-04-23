Теракт в Киеве: как стрелок получил разрешение на оружие и была ли справка купленной

Иван Выговский / © Национальная полиция Украины

Реклама

Террорист Дмитрий Васильченков, устроивший массовый расстрел прохожих, в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева, недалеко от станции метро «Демеевская», владел огнестрельным карабином абсолютно легально.

Глава Нацполиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина подтвердил, что все документы у Васильченкова были в порядке, включая медицинское заключение.

«Мы нашли клинику, предоставившую ему медицинские документы, выяснили, что он там действительно проходил медицинское освидетельствование. Мы взяли эту справку специальную — 127/о, которая предусмотрена для получения оружия, она у него была и свидетельствует о том, что у него вроде бы все нормально с психическим здоровьем», — сообщил Выговский.

Реклама

На вопрос о том, мог ли злоумышленник просто купить этот документ, глава Нацпола ответил, что правоохранители уже проверяют этот факт.

«Сейчас мы это проверяем и в рамках уголовного производства, думаю, СБУ тоже проверят. Как минимум он там полчаса был, мог там он за эти полчаса пройти медосмотр, или нет — не знаем», — подчеркнул он.

Почему оружие не изъяли раньше

Как выяснилось, Васильченков имел проблемы с законом и раньше, однако досадное стечение обстоятельств и юридические нюансы позволили ему оставить карабин у себя. Разрешение он получил еще в 2020 году до того, как попал в поле зрения полиции из-за уголовного дела.

«Да, в 2020 году. А судимости не было, там было примирение сторон. Если бы ему штраф дали, мы забрали бы оружие, а так это не основание», — объяснил Выговский.

Реклама

Оружие уже было выставлено в базу розыска для изъятия, но злоумышленник лично явился в разрешительную систему с козырем в руках.

«Он пришел в разрешительную систему и предоставил решение суда о закрытии уголовного производства по примирению сторон. И в таком случае оружие изъятию не подлежало», — добавил глава Нацполиции.

Следствие продолжается. СБУ и Нацполиция изучают деятельность частной клиники, выдавшей справку террористу, и проверяют, не было ли это частью коррупционной схемы, которая привела к трагедии в центре Киева.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошло нападение с захватом заложников, в результате которого погибли семь человек, а еще 14 получили ранения. Злоумышленник, открывший хаотичный огонь по прохожим, был ликвидирован во время штурма.

Реклама

После стрельбы на улице нападающий забаррикадировался в помещении супермаркета, захватив людей. Правоохранители пытались урегулировать ситуацию путем продолжавшихся 40 минут переговоров. Однако после того, как мужчина убил одного из заложников, спецназовцы начали штурм, в результате которого стрелок был убит.