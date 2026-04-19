Теракт в Киеве: Кличко сообщил новые детали о пострадавших

На месте теракта

После теракта в Киеве, который произошел 18 апреля, в больницах столицы находятся 8 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Из них — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести. Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказал он.

Стрельба в Голосеевском районе Киева произошла 18 апреля. Сначала нападающий хаотично расстреливал прохожих, а затем захватил заложников в супермаркете. Правоохранители 40 минут вели с ним переговоры, но когда тот убил одного из заложников, начали штурм и ликвидировали нападающего.

Во время нападения погибли шесть человек, еще 14 пострадали. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, никаких требований он не озвучивал.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе распространенные в сети, опрашиваются свидетели», — заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его данным, служебное расследование уже начато.

Перед этим в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и оставляют гражданского человека под огнем.