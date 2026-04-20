Теракт в Киеве: количество погибших возросло

Теракт в Киеве 18 апреля / © Национальная полиция Киева

Реклама

В результате теракта в Киеве, который произошел 18 апреля, в субботу, известно о минимум семи погибших. В больнице от многочисленных ранений скончался 62-летний мужчина.

Об этом сообщили в КГГА для Киев24.

Количество погибших в результате теракта в Киеве возросло

Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан сообщила, что в больницах столицы находятся еще семь пострадавших от стрельбы.

Реклама

К счастью, пострадавший ребенок находится в удовлетворительном состоянии, а его мать уже пришла в сознание.

Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Двух человек перевели в отделение политравм.

Вчера, 19 апреля, в больнице скончался 62-летний мужчина. Его не смогли спасти врачи.

«Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось», — сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

Реклама

В целом от теракта в столице известно о семи погибших.

Теракт в Киеве — последние новости

Из-за непрофессиональных действий полицейских во время теракта начальник патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Очевидцы теракта рассказали, что кричали нападающему остановиться, однако он не слушал. Соседи стрелка также вспомнили встречи с ним. Они рассказали, что стрелок хвастался своим оружием и заявлял, что «сам может убить кого угодно».

В отношении сотрудников полиции, сбежавших во время теракта, открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Реклама

Также журналистов запустили в квартиру нападающего. Там нашли кипу документов на русском языке и, вероятно, документы из суда.