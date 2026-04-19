Теракт в Киеве: полицейские сбежали с места стрельбы, ребенок остался в эпицентре — видео

На видео, попавшее в Сеть, видно, как копы скрылись после первых выстрелов. На месте остался ребенок.

Анастасия Павленко
Стрельба в Голосеевском районе оборвала жизнь шести человек / © Associated Press

Во время вчерашнего теракта в Киеве двое полицейских не сделали ничего, чтобы нейтрализовать стрелка.

В Сеть попало видео, на котором видно, что двое правоохранителей, очевидно, прибывшие на вызов, просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов, оставив без защиты и помощи безоружных гражданских, в частности ребенка, вынужденного спасаться самостоятельно.

К сожалению, одному из взрослых мужчин спастись не удалось.

Официальных комментариев Национальной полиции по поводу этой ситуации пока не было.

Теракт в Киеве 18 апреля — последние новости

Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе брифинга.

В результате нападения, по меньшей мере, шесть человек погибли, еще 14 ранены, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете «Велмарт». Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице.

Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УКУ — террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

