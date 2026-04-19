ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

Теракт в Киеве: появилась новая информация о матери пострадавшего мальчика

Мать мальчика выжила — она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Женщина находится в больнице

Женщина находится в больнице / © Pixabay

Информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве не соответствует действительности.

Об этом сообщила «Суспільне» директор ДОЗ КГГА Мостепан.

По ее информации, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Генпрокурор Руслан Кравченко уточнил, что погибла тетя мальчика.

Теракт в Киеве — последние новости

В субботу в Киеве мужчина открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе. В общей сложности в результате погибли шестеро. Злоумышленник был убит во время задержания — правоохранители штурмовали супермаркет, где тот забаррикадировался.

Тогда сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице, ей было около 30 лет.

Среди раненых также охранник супермаркета, куда ворвался стрелок.

По последним данным мэра столицы Виталия Кличко, сейчас в больницах находятся восемь человек. Ребенок находится в стабильном состоянии средней тяжести.

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie