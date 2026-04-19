Теракт в Киеве: появилась новая информация о матери пострадавшего мальчика

Женщина находится в больнице

Информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве не соответствует действительности.

Об этом сообщила «Суспільне» директор ДОЗ КГГА Мостепан.

По ее информации, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Генпрокурор Руслан Кравченко уточнил, что погибла тетя мальчика.

Теракт в Киеве — последние новости

В субботу в Киеве мужчина открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе. В общей сложности в результате погибли шестеро. Злоумышленник был убит во время задержания — правоохранители штурмовали супермаркет, где тот забаррикадировался.

Тогда сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице, ей было около 30 лет.

Среди раненых также охранник супермаркета, куда ворвался стрелок.

По последним данным мэра столицы Виталия Кличко, сейчас в больницах находятся восемь человек. Ребенок находится в стабильном состоянии средней тяжести.