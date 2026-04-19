- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Теракт в Киеве: появилась новая информация о матери пострадавшего мальчика
Мать мальчика выжила — она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве не соответствует действительности.
Об этом сообщила «Суспільне» директор ДОЗ КГГА Мостепан.
По ее информации, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Генпрокурор Руслан Кравченко уточнил, что погибла тетя мальчика.
Теракт в Киеве — последние новости
В субботу в Киеве мужчина открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе. В общей сложности в результате погибли шестеро. Злоумышленник был убит во время задержания — правоохранители штурмовали супермаркет, где тот забаррикадировался.
Тогда сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице, ей было около 30 лет.
Среди раненых также охранник супермаркета, куда ворвался стрелок.
По последним данным мэра столицы Виталия Кличко, сейчас в больницах находятся восемь человек. Ребенок находится в стабильном состоянии средней тяжести.