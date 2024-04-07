Теракт в "Крокусе" и подрыв "Северного потока": Буданов ответил на заявления РФ о причастности Украины

Кирилл Буданов отреагировал на обвинения России о якобы причастности Украины к терактам.

То, что Россия без каких-либо доказательств связывает Украину с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холл", глава ГУР Кирилл Буданов назвал "абсолютно абсурдным обвинением", цель которого еще больше закрепить ненависть к Украине в России.

Об этом он рассказал в интервью ARD в Киеве, передает Tagesschau.

Буданов говорит, что количество россиян, открыто поддерживающих войну, составляет более 70%.

"Для Украины это уже не имеет никакого значения", – отметил он.

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Руководитель ГУР также отрицает причастность Украины к подрыву газопровода "Северный поток".

"Я более чем уверен, что никто из официальных лиц в Украине не мог иметь к этомк отношение. Даже физически. И точно знаю, что никакой службе таких приказов не давали", — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, в сентябре 2022 года на трех из четырех нитей газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли взрывы. Издание The Washington Post опубликовало материал о том, что украинский разведчик Роман Червинский якобы координировал атаку Украины на газопровод "Северный поток".

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