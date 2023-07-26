Теракт в Оленовке: стали известны новые детали расследования

Украинцы в колонии слышали два взрыва: один извне, а другой – внутри.

Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на автора расследования, журналистку Медийной инициативы по правам человека Марию Климик.

Что удалось установить

По словам Климик, вечером 28 июля главный по бараку, где содержались украинцы, обошел всю территорию, проверил ребят, пообщался с дежурным и ушел спать. На часах была около 23:15.

"Первый взрыв, который услышали люди, произошел где-то за территорией колонии. Его услышали не все. Кто-то проснулся, понял, что это где-то за территорией, посмотрел, что все нормально, что ничего не произошло, стекла все на месте – и лег назад спать. Однако примерно в 23:30-24:00 раздался повторный взрыв уже внутри самого барака", – отметила журналистка Медийной инициативы по правам человека.

К сожалению, те военнослужащие, которые находились в основной части барака, затронутой взрывной волной, сразу же погибли. Впоследствии начался пожар, и тела этих людей выгорели. В другой части здания люди получили тяжелые ранения, но выжили. Большую часть дверей просто вынесло. Климик отметила, что этот барак стыкуется с другим зданием, и в результате одного из взрывов часть стены провалилась в соседнее здание.

Она добавила, что часть из удерживаемых проснулись от того, что на них упала крыша. Некоторые кровати и часть людей вынесло взрывной волной, так что часть тел просто застряли между этими кроватями. Людям приходилось перелезать через всю эту конструкцию, чтобы добраться до выхода.

"По дороге они также видели других людей. И потому, даже будучи ранеными, но имея еще силы стоять на ногах, они забирали тех, кто самостоятельно не мог выбраться", – сказала журналистка.

Военные не понимали, что происходит, у многих был болевой шок и дезориентация. Защитники не понимали, куда бежать. Представительница МИПЧ выразила мнение, что некоторые из этого барака могли задохнуться от дыма, потому что побежали не туда и уже не могли самостоятельно выбраться.

Напомним, в ООН заявили, что украинские военные в Оленовке не погибли в результате удара ракетой HIMARS. Так, лживая версия Москвы полностью опровергнута. В то же время источник взрыва пока не установили.

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