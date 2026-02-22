Теракт в центре Львова: Садовый сказал, в каком состоянии пострадавшие

Теракт в центре Львова

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал теракт во Львове. Цель была поранить или убить как можно больше людей.

Об этом Садовый рассказал в эфире «Завтрак с 1+1».

Теракт произошел в центре города. Известно, что рядом расположен СИЗО. Садовый ответил, связан ли теракт с этой локацией.

«Он не связан с СИЗО. Действительно, это локация возле торгового центра „Магнус“, буквально, знаете, метров, может, 50-60, и СИЗО. Это просто локация, которая была выбрана, тихая улочка, для того, чтобы совершить этот террористический акт», — отметил чиновник.

Он акцентировал, что известно, когда происходит какая-то беда, первыми прибывают работники полиции, коммунальщики, МЧС.

«И, собственно, была задача, чтобы ранить как можно больше людей, или убить как можно больше людей. Вы помните эту ночь? И атаки были на всю Украину. Фактически этот террористический акт — это элемент российской атаки», — подчеркнул он.

Известно, что 20 человек находятся в больнице.

«Часть из них — состояние очень тяжелое, критическое. Особенно три человека находятся в очень тяжелом состоянии», — заключил Садовый.

Как мы писали ранее, во Львове произошли два мощных взрыва. К сожалению, есть пострадавшие и жертвы, в том числе правоохранители. Среди них — 23-летняя женщина-полицейская.

Взрывы во Львове квалифицировали я теракт. В результате пострадали 24 человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Впоследствии показали фото предполагаемой исполнительницы теракта.