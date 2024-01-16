Теракт в Закарпатье: депутату, взорвавшему гранаты на заседании сельсовета, назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Он может отправиться в тюрьму до конца жизни.

Мужчине, взорвавшему несколько гранат во время заседания сельского совета на Закарпатье, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, в связи со смертью еще одного потерпевшего после завершения необходимых экспертиз будет рассматриваться вопрос о переквалификации дела на тяжелую часть статьи, которая предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, что в Закарпатье от травм, полученных в результате подрыва гранат Сергеем Батриным во время заседания Керецковского сельского совета, умер еще один пострадавший — 47-летний депутат сельсовета.

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