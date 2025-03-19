Теракт во Франковске: потерявшему две ноги пострадавшему подростку объявили подозрение

Кроме того, что подросток сам поплатился за свой поступок и остался без ног, он еще будет отвечать перед законом.

В Ивано-Франковске сообщили о подозрении 15-летнему подростку, который по заказу российских спецслужб вместе со своим 17-летним сообщником устроили взрыв у местного железнодорожного вокзала 11 марта.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала пресс-секретарь Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

По ее словам, подростку объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт). Парень пока находится в больнице.

Ранее сообщалось, что 15-летнего парня с тяжелыми ранениями после взрыва доставили в больницу. Он потерял две ноги.

Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала, во время которых погиб один несовершеннолетний, а еще один был ранен.

В СБУ рассказали, что это российские спецслужбы взорвали двух своих агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала.

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