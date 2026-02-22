Теракт во Львове может быть не последним: Зеленский раскрыл данные разведки

Владимир Зеленский / © Associated Press

РФ и дальше планирует совершать такие теракты, как во Львове, поэтому правоохранители должны быть готовы к этим вызовам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 22 февраля, комментируя теракт во Львове.

По словам президента, обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются.

«Многие факты уже есть. Исполнители были завербованы через телеграммы. Организация теракта — российская… И я поручил сегодня проработать такие мероприятия, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления. Уже есть опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам», — заверил глава государства.

Он призвал к «большей вовлеченности» в предотвращении терактов громад, местных руководителей, правительственных институций, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации диверсий в украинском тылу.

«У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей», — подытожил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что это теракт. Впоследствии стало известно, что в результате взрыва во Львове погибла молодая полицейская женщина — 23-летняя Виктория Шпилька.

Подозреваемой в совершении теракта оказалась 33-летняя жительница Ровенской области.