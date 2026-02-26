Теракт во Львове — "народная месть": учительница украинского языка "оправдала" преступление

Место теракта во Львове 22 февраля / © Getty Images

Реклама

В Кировоградской области учительница украинского языка Виктория Сычева назвала теракт во Львове «народной местью». Областной Департамент образования уже отреагировал на инцидент, назвав поведение женщины позором.

Об этом сообщило издание «Гречка».

В день теракта во Львове, 22 февраля, под сообщением в соцсети о преступлении в городе и гибели 23-летней полицейской пользовательница по имени Виктория Сычева оставила комментарии, в которых назвала трагедию «народной местью» правоохранителям, а самих полицейских приравняла к «рашистам».

Реклама

Скриншоты слов Сычевой быстро разошлись по соцсетям. Впоследствии выяснилось, что женщина работает учительницей украинского языка и литературы Живановского филиала Компанеевского лицея Компанеевского поселкового совета Кировоградской области.

В дальнейшем обсуждении Сычева подтвердила, что является педагогом, и подчеркнула, что выражает собственную позицию и имеет на это право.

Скандальное заявление учительницы о теракте во Львове

Диалог в комментариях:

Виктория Сычева: «А это надо было идти в полицию работать? Людям глаза выбивать?»

Екатерина Соловей: «А жительнице Ровенской области нужны были рашистские деньги?»

Виктория Сычева: «А это доказано??? Да полиция допекла всех без рашистов — теперь будут писать свою ложь о деньгах. О мести народной надо писать!»

Светлана Черненко: «Вы педагог и такое пишете?»

Виктория Сычева: «Сразу о педагоге! Имею свое мнение и пишу! Вы же тоже пишете. Возможно, и ваше мнение не разделяют, но не лезут между глаз, как вы мне».

Реакция Департамента образования на слова учительницы

В комментарии «Гречке» директор Департамента образования Кировоградской ОВА Эльза Лещенко подтвердила, что о ситуации им известно. По словам чиновницы, после появления информации департамент связался с руководством лицея, где работает педагог, а также с заместителем председателя Компаниевской громады — основателя учебного заведения.

Реклама

Более подробные разъяснения относительно обстоятельств инцидента журналистам пообещали предоставить позже.

Сейчас же позицию департамента чиновница сформулировала так: «Наше мнение — это позор этой учительнице!»

Новые детали теракта во Львове

Заметим, накануне 18-летней харьковчанке вручили подозрение за ложное сообщение о преступлении, которое предшествовало теракту во Львове. В январе девушка нашла в Telegram «подработку» и за 100 долл. согласилась анонимно заявить в полицию о вымышленном ограблении магазина на улице Данилишина. Находясь в Харькове, она вызвала экипаж именно туда, где были заложены взрывные устройства. Когда правоохранители прибыли на место, произошли взрывы, в результате которых пострадали полицейские и местный житель. Обещанных денег подозреваемая так и не получила.

Теракт во Львове — последние новости

25 февраля на Волыни попрощались с патрульной Викторией Шпилькой, которая погибла во время теракта во Львове. Как сообщил глава патрульной полиции Евгений Жуков, в последние дни правоохранители несут потери по всей стране из-за вражеских атак. Виктория начинала службу в Херсоне в 2021 году, а затем перевелась во Львов. Осенью 2025 года женщина вышла замуж за коллегу Максима, который в ночь ее гибели также был на дежурстве. По словам руководителя львовской патрульной полиции Андрея Крутеня, Виктория даже не успела получить свое свадебное видео.

Реклама

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 18-летняя харьковчанка помогла российским спецслужбам организовать теракт во Львове: осуществила анонимный звонок о вымышленном ограблении магазина на ул. Данилишина. Находясь в Харькове, она выманила полицию на место, где другая сообщница заложила взрывчатку. По прибытии экипажа раздались взрывы.