Теракт во Львове: Россия готовит новые диверсии по Украине — ISW

Теракт во Львове / © Львовская обласная прокуратура

Россия предположительно готовит новые удары после показательного теракта во Львове 22 февраля. Кремль пытается подорвать доверие граждан к безопасности и расшатать общественно-политическую ситуацию, используя как сами атаки, так и информационный резонанс вокруг них.

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

Россия не остановится

Украинские власти возлагают ответственность за взрыв во львовском торговом центре 22 февраля на российские спецслужбы, которые, по данным следствия, организовали атаку с применением самодельного взрывного устройства. В результате двух детонаций погиб один человек, еще по меньшей мере 25 получили ранения, среди них — правоохранители. По информации полиции, первый взрыв произошел по прибытии следственно-оперативной группы по вызову о взломе, а второй — когда на место приехали дополнительные силы, что привело к гибели одной полицейской и тяжелых ранений других.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия координировала нападение во Львове и завербовала исполнителей через Telegram. В Нацполиции сообщили, что российские спецслужбы привлекли женщину из Ровенской области для изготовления и установки взрывчатки в определенных местах. Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что цель России — дестабилизировать ситуацию в Украине. Он отметил, что город мог быть избран умышленно из-за большого количества людей — туристов и военных.

Украинские спецслужбы также считают, что Кремль ужесточает диверсионную кампанию.

«Россия, вероятно, продолжит такие нападения и попытки убийства для достижения своей цели дестабилизации Украины, а также может воспользоваться сообщениями о нападениях или арестах, связанных со сорванными заговорами, для продвижения нарративов, направленных на распространение паники и недоверия в украинском обществе», — пишут.

Как отмечал и президент Зеленский , теракт во Львове может стать не последним. Он призвал местных руководителей и правительственные учреждения прилагать все усилия для уменьшения возможностей врага и усиления защиты граждан.

«У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей», — подытожил Зеленский.

Теракт во Львове — последние новости

Как стало известно, подозреваемая в теракте в центре Львова, 33-летняя женщина из Ровенской области, рассказала о сотрудничестве с РФ во время допросов. Она призналась, что кураторы из российской ФСБ обещали ей вознаграждение в 60 000 гривен за исполнение взрыва, чтобы она погасила долги. Впрочем, этой суммы она так и не получила — ей перечислили только деньги на компоненты взрывчатки. Есть видео, как она покупает необходимые детали в гипермаркете. Ей сообщено о подозрении в терроризме и государственной измене, за что предусмотрено пожизненное заключение.

Генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун назвал взрывы во Львове терактом, направленным на расшатывание ситуации в тылу и психологическое давление на украинцев. Он подчеркнул, что взрывы были скоординированы с массированными ударами РФ по Украине и должны были усилить чувство опасности даже в тыловых регионах. По его словам, двойной взрыв и выбор места показывают типичный почерк спецслужб РФ.