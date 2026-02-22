- Дата публикации
Теракт во Львове: сколько людей ранены из-за взрывов
Из-за теракта во Львове 24 человека пострадали.
Во Львове 22 февраля произошли взрывы. Инцидент квалифицируют как теракт , из-за которого 24 человека ранены.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Что известно о теракте во Львове
Как отмечается, около 00:30 на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина. По прибытии первого патрульного экипажа на месте произошел взрыв. Позже, когда к локации подъехал второй экипаж, раздался еще один взрыв.
Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя сотрудница полиции. Кроме этого, поврежден служебный автомобиль патрульных и гражданский автомобиль.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия). Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, во Львове прогремели два мощных взрыва. К сожалению, появилась информация о пострадавших и жертвах.
Позже детализировали, что среди погибших — правоохранители , в том числе 23-летняя полицейская женщина.
По информации властей, взрывы во Львове – это теракт. По состоянию на утро в больницах находились 14 пострадавших. Им оказывают помощь.