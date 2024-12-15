Теракт возле ТЦК в Днепре: что говорят в полиции о роли России

Теракт возле Территориального центра комплектования (ТЦК) в Днепре, в результате которого пострадали полицейские и военные, показал, что в Кремле не жалеют ресурсов для совершения убийств защитников и правоохранителей в тылу.

Об этом заявил заместитель руководителя Нацполиции Андрей Небитов в своем сообщении в Facebook.

По его словам, цель врага – ослабить не только украинские силы безопасности и обороны, но все общество и все государство.

"Вербуя террористов-подрывников среди граждан-предателей, Россия пытается расшатать ситуацию внутри страны, расколоть общество. Все эти подрывы, поджоги автомобилей, уничтожение инфраструктуры – сознательные диверсии, которые одновременно усиливаются информационно-психологическими атаками врага для дискредитации военных и всей правоохранительной системы”, — отметил Небитов.

Задержан по обвинению в совершении теракта в Днепре

Примерами вражеских ИПСО заместитель главы Нацполиции назвал распространение в соцсетях фейковых наративов о "300 тысячах полицейских", которых нужно "отправить всех на фронт".

По этому поводу Небитов отметил, что в Украине всего 100 тысяч полицейских, из которых 10% уже на войне - в самых горячих точках.

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"Еще 25%, а это примерно четверть личного состава, несут службу в регионах, где проводятся боевые действия. В то же время около 40-45% полицейских привлечены к выполнению функций безопасности и обороны, а именно – выполнению боевых задач, разминированию, эвакуации людей из опасных зон, обеспечению безопасности на границе. Кроме того, на нас – содержание криминогенной ситуации и правопорядка внутри государства. Это работа, которую вместо полицейских не сделает никто”, — подчеркнул он.

По словам заместителя главы Нацполиции, Россия направляет огромные усилия на создание в соцсетях фейковой реальности, чтобы уменьшить поддержку наших защитников обществом и разрушить правоохранительную систему в Украине.

Андрей Небитов призвал украинцев быть более внимательными к информации, не распространять ботов и не облегчать задачу оккупанту.

“Дестабилизированная страна с разрушенной правоохранительной системой не сможет эффективно поддерживать фронт. На это рассчитывает Кремль. Не дождется”, — подытожил он.

Напомним, причастным к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле помещения ТЦК и СП в Днепре называют жителя Днепропетровщины Рубена Восканяна, публиковавшего в соцсетях фотографии с Красной площади в Москве.

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