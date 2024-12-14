Теракт возле ТЦК в Днепре: кого задержали правоохранители (фото)

В соцсетях можно найти фото подозреваемого, сделанное им на Красной площади в Москве.

Причастным к установке и взрыву самодельного взрывного устройства возле помещения ТЦК и СП в Днепре оказался житель Днепропетровщины Рубен Восканян.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Террориста, взорвавшего взрывное устройство возле ТЦК в Днепре, зовут, вероятно, Рубен Восканян", — написал он, опубликовав фото подозреваемого.

В соцсетях можно найти фото Рубена Восканяна, сделанные им на Красной площади в Москве.

Подозреваемый в причастности к теракту в Днепре ранее посещал Москву / Фото: из соцсетей

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Ранее сообщалось, что 14 декабря в Днепре раздался взрыв на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки. В результате инцидента погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских.

Напомним, в СБУ сообщили, что к теракту причастен ранее судимый 37-летний житель области, который был задержан.

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