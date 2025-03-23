Теракта в здании полиции в Одесской области: ранены 3 полицейских

В результате взрыва погибла женщина, а трое полицейских были ранены.

В результате взрыва в здании отделения полиции в Одесской области пострадали трое полицейских.

Об этом уточнили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Три полицейских получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что они классифицируют взрыв в здании полиции в Одесской области 23 марта как попытку теракта и уже открыли соответствующее уголовное производство.

По данным следствия, взрыв прогремел сегодня около 18 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, предварительно, могла быть взрывчатка. Правоохранители проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Видео из середины взорванного отделения полиции в Одесской области

Ранее сообщалось, что 11 марта в Ивано-Франковске произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала, во время которых погиб один несовершеннолетний, а еще один был ранен. Он потерял две ноги.

Кроме того, что подросток сам поплатился за свой поступок и остался без ног, он еще будет отвечать перед законом.

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