Теракты в Украине: СБУ раскрыла план Путина "Диверсионный шум" — о чем идет речь

СБУ раскрыла план Путина / © Associated Press

Россия в организации терактов в украинских городах использует тактику, разработанную террористической сетью «Аль-Каида». Речь идет о так называемом «двойном взрыве», цель которого — максимизировать количество жертв.

Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, недавний теракт во Львове послужил примером применения именно такой схемы: второй взрыв происходит после первого — в момент, когда на место прибывают спасатели или скапливаются люди.

В СБУ утверждают, что реализацию масштабной кампании диверсий и терактов лично санкционировал Владимир Путин еще в 2023 году. Речь идет о плане под названием «Диверсионный шум», предусматривающем поджоги, взрывы и другие дестабилизационные действия по всей территории Украины с целью посеять панику и расшатать внутреннюю ситуацию.

«Цель этого плана — масштабировать теракты, поджоги и диверсии по территории всей Украины, и таким образом россияне пытаются посеять панику и расшатать ситуацию в нашей стране, и дестабилизировать общество изнутри», — пояснил Артем Дехтяренко.

Дехтяренко отметил, что для выполнения подобных преступлений российские спецслужбы активно пытаются вербовать украинцев через Интернет. В ответ СБУ и Нацполиция с 2024 года проводят информационную кампанию «Спали ФСБшника». Также работает специальный чат-бот для сообщений о попытках вербовки — на него уже поступило более 18 тысяч обращений.

По данным спецслужбы, благодаря превентивной работе удается предупредить около 80% запланированных терактов, диверсий и поджогов. В то же время, в СБУ призывают граждан быть бдительными, не вступать в подозрительные контакты и немедленно сообщать правоохранителям о попытках вовлечь их в противоправную деятельность.

Волна терактов в Украине: что известно

Напомним, в Николаеве накануне произошел теракт против сотрудников полиции. На территории заброшенной автозаправочной станции, которую правоохранители использовали для пересменки, сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали работники Национальной полиции.

В настоящее время идет расследование.

В тот же день, 23 февраля, в Днепре произошел взрыв возле райотдела полиции. К счастью, пострадавших нет.

Также ранее речь шла о теракте во Львове.

В результате взрыва во Львове погибла молодая женщина-полицейская — 23-летняя Виктория Шпилько. В больницы города доставили 20 человек. Три человека — в очень тяжелом состоянии.