Терехов назвал количество разрушенных жилых домов в Харькове

Мэр Харькова заверил, что коммунальщики и волонтеры "восстанавливают все, что можно восстановить".

В Харькове кафиры разрушили 1143 объекта инфраструктуры, из которых 998 жилых домов.

Об этом в своем видеообращении заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Наши коммунальщики, волонтеры восстанавливают все, что можно восстановить. Мы до сих пор подаем воду, организовываем предоставление тепла в дома харьковчан", — сказал он.

Терехов заверил, что Харьков "все выдержит и победит".

Напомним, что харьковчане живут практически под землей, российские "Грады" и "Смерчи" не прекращают лететь в их дома.

Читайте также: