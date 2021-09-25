Терехов официально выдвинут кандидатом в мэры от Блока Кернеса

Игорь Терехов официально выдвинут кандидатом на пост мэра от партии Блок Кернеса — "Успешный Харьков".

Решение о выдвижении было принято на партийной конференции, собравшей в ККЗ "Украина" 750 делегатов и известных харьковчан, поддерживающих нынешнего руководителя города.

"Мне очень приятно, что нашу команду объединяют общие ценности. Главная из них — мы любим Харьков и верим в харьковчан. Это город, где живет моя душа и без которого я не мыслю своей жизни. Уверен, что каждый из присутствующих испытывает такие же чувства.

А Харьков моей мечты – город, который войдет в ТОП-100 лучших городов мира, наиболее комфортных и прогрессивных", — заявил Игорь Тереховво время своего выступления.

В начале мероприятия он напомнил о заслугах перед городом Геннадия Кернеса и попросил участников конференции почтить его память минутой молчания.

После этого Игорь Терехов, заявил, что команда Блока Кернеса — "Успешный Харьков" в ближайшее время представит Стратегию развития Харькова, содержащую детальный план действий в каждой из сфер городской жизни.

Одной из ключевых идей Стратегии является создание "города без окраин": такое развитие Харькова, при котором во всех районах будет существовать инфраструктура уровня городского центра.

Терехов также подчеркнул, что важнейшими направлениями его работы будут развитие инфраструктуры и привлечение в Харьков инвестиций.

"Я верю, что Харьков будет развиваться динамично и наберет такие обороты, которые не может набрать ни один другой город", — заявил Игорь Терехов.

Кандидатура Терехова была поддержана единогласно.

После выдвижения Терехов отправился на городской форум "Молодь говорить", где будет обсуждать с молодежью Харькова будущее города и те возможности развития, которые он обеспечивает своим жителям.

Напомним, согласно опросам всеукраинской социологической группы "Рейтинг", Игорь Терехов является фаворитом харьковских избирателей на выборах мэра. Также 60% харьковчан выразили поддержку городской власти, оценив ее работу в рамках Всеукраинского муниципального опроса.

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