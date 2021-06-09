Терехов открыл в Харькове современный спорткомплекс для детей: ФОТО

В новом комплексе смогут заниматься более 800 учеников как самой спецшколы, и других учебных заведений города.

В Харькове на базе специализированной школы №132 запустили современный спортивный комплекс, аналогов которому нет даже в столице. Как заявил и.о. мэра города Игорь Терехов, в нем смогут заниматься ученики различных школ Харькова.

"Это очень крутой спорткомплекс. Здесь можно заниматься волейболом, баскетболом, спортивной гимнастикой, скалолазанием, воркаутом и другими видами спорта, но главное — чтобы вы были здоровыми. Занимайтесь спортом на здоровье!", — сказал Терехов ученикам школы.

Планируется, что в новом комплексе будут заниматься более 800 учеников как самой спецшколы, и других учебных заведений города.

Для детей создали пять залов, которые позволяют одновременно проводить тренировки по гимнастике, волейболу и другим видам спорта. Также здесь есть современный скалодром, рассчитанный для нужд детей.

Планируют установить и столы для игры в шахматы. Этот вид спорта, по словам директора Нины Симоненко, сейчас набирает популярность у детей.

Занятия и секциях спорткомплекса начнутся осенью, с нового учебного года. С 16:00 до 20:00 двери комплекса будут открыты для учеников других школ Харькова.

Напомним, ранее и.о. председателя Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе начинают производство собственных трамваев, а через несколько лет будет полностью обновлен весь парк общественного транспорта.

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