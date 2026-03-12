Терехов предлагает разработать долгосрочную государственную стратегию поддержки пожилых людей

Реклама

Глава АПМГ отметил , что демографическая ситуация и последствия войны делают вопросы поддержки старшего поколения одним из ключевых, ведь сегодня в Украине проживает более 10 млн пенсионеров, и эта цифра будет расти.

«Самая большая проблема старшего возраста – одиночество. По оценкам гуманитарных организаций, более половины пожилых людей в Украине чувствуют себя брошенными. И это вызов, на который государство должно ответить», – отметил Терехов.

Среди предложений председателя Ассоциации - формирование системной модели социального ухода, совмещающей государственные гарантии, развитие коммунальных социальных служб и привлечение общественных и частных организаций. В частности, предлагается развивать сеть патронатных служб, которые смогут обеспечивать домашний уход, помощь в быту и социальное сопровождение пожилых людей.

Реклама

Также среди предложений ввести налоговые стимулы для частных провайдеров социальных услуг, что позволит расширить доступность сервисов и уменьшить нагрузку на государственную систему социальной защиты.

«Система социального ухода – это не только социальная политика. Это еще и новые рабочие места. Такая система может создать до 100-150 тысяч рабочих мест в сфере ухода. Таким образом развитие социальных сервисов может стать важным источником занятости и развития локальных экономик», - констатировал Игорь Терехов.