ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Терехов предупредил о новой угрозе для Харькова: какое оружие использует враг

Оккупанты целенаправленно наносят удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре в Харькове.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Россияне атакуют Харьков с помощью КАБ

Россияне атакуют Харьков с помощью КАБ

Для нанесения ударов по Харькову российская террористическая армия активно использует FPV-дроны на оптоволоконной связи. Они способны преодолевать расстояние до 40 километров.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра, новая технология позволяет противнику наносить удары не только по пригородам, но и непосредственно по Харькову.

«К сожалению, они разработали такую технологию, что дрон может, используя оптоволокно, лететь на расстояние примерно до 40 километров. Этого вполне достаточно, чтобы наносить удары по пригородам Харькова и по городу», — отметил Терехов.

В то же время он подчеркнул, что общая тактика российской армии не изменилась. По его словам, оккупанты по-прежнему целенаправленно атакуют жилые дома, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, автозаправочные станции и зоны отдыха.

Терехов также сообщил, что для нанесения ударов по городу российские войска применяют различные виды вооружения, в частности управляемые авиабомбы, беспилотники типа «Шахед», «Молния» и FPV-дроны.

Напомним, в пятницу, 17 июля, российская террористическая армия атаковала центр Харькова, нанеся удары непосредственно по жилым кварталам Шевченковского района города. Вражеский удар привёл к серьёзным разрушениям жилой инфраструктуры и человеческим жертвам.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie