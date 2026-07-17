Терехов предупредил о новой угрозе для Харькова: какое оружие использует враг

Россияне атакуют Харьков с помощью КАБ

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Для нанесения ударов по Харькову российская террористическая армия активно использует FPV-дроны на оптоволоконной связи. Они способны преодолевать расстояние до 40 километров.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра, новая технология позволяет противнику наносить удары не только по пригородам, но и непосредственно по Харькову.

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«К сожалению, они разработали такую технологию, что дрон может, используя оптоволокно, лететь на расстояние примерно до 40 километров. Этого вполне достаточно, чтобы наносить удары по пригородам Харькова и по городу», — отметил Терехов.

В то же время он подчеркнул, что общая тактика российской армии не изменилась. По его словам, оккупанты по-прежнему целенаправленно атакуют жилые дома, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, автозаправочные станции и зоны отдыха.

Терехов также сообщил, что для нанесения ударов по городу российские войска применяют различные виды вооружения, в частности управляемые авиабомбы, беспилотники типа «Шахед», «Молния» и FPV-дроны.

Напомним, в пятницу, 17 июля, российская террористическая армия атаковала центр Харькова, нанеся удары непосредственно по жилым кварталам Шевченковского района города. Вражеский удар привёл к серьёзным разрушениям жилой инфраструктуры и человеческим жертвам.

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