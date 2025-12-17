ТСН в социальных сетях

Терехов призвал не обременять предпринимателей НДС, а сосредоточиться на поддержке малого бизнеса

Органы местного самоуправления и правительство Украины должны сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, а не вводить НДС для ФЛП. Об этом заявил харьковский городской голова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ) Игорь Терехов в интервью «Радио НВ».

Мэр Харькова подчеркнул , что в условиях войны нельзя давить на предпринимателей, которые являются основой экономики государства. Он выступил категорически против планируемого введения обязательной уплаты НДС для ФЛП, чей годовой доход превышает 1 млн грн. По его словам, это создаст дополнительную нагрузку и может привести к сокращению количества предприятий.

«Малый бизнес во время войны является основой страны. И очень важно его поддерживать, а не тяготить. Нужно все делать экономически взвешенно... Малый бизнес ущемлять нельзя», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он также поблагодарил предпринимателей, которые продолжают свою деятельность в Харькове, несмотря на атаки.

Мэр отметил, что в городе сейчас функционируют более 127 тысяч ФЛП, что больше, чем до войны. Для их поддержки горсовет принял решение об отмене всех местных налогов и сборов, чтобы разрешить предпринимателям направлять оборотные средства на закупку материалов, заработную плату и создание рабочих мест.

