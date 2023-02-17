Терехов рассказал, сколько людей сейчас проживает в Харькове

Сейчас в Харькове находится около 1,1 млн жителей. Люди начали постепенно возвращаться после того, как уехали в начале полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"От первых недель войны у нас было очень много людей, выехавших из города в другие области или за границу. Но потом постепенно жители начали возвращаться в свои дома. Сейчас в городе находится примерно 1 миллион 100 тысяч населения", — рассказал городской голова.

По его словам, в городе также много людей из Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Именно возвращение людей в Харьков, а также приезд переселенцев, подчеркнул Терехов, вызов, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города.

"Обеспечить людей коммунальными услугами – отоплением, электроснабжением. Приходится много работать с облэнерго, энергетиками для восстановления. Что касается других услуг, то с первого дня войны у нас постоянно вывозится мусор, было водоснабжение, отопление", – добавил Терехов.

Напомним, руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов говорит, что войска РФ усиливают свое присутствие по всей линии фронта, поэтому вероятным остается новое наступление противника в Харьковской области. Однако ВСУ готовы к такому сценарию.

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