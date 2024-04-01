Терехов заявил, что в Харькове армия РФ уничтожила практически всю критическую инфраструктуру

За время полномасштабного вторжения российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

По его словам, каждый день появляются новые разрушения. Также враг уничтожает жилые дома. К примеру, на Северной Салтовке практически нет ни одного уцелевшего многоэтажного дома.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная также разбита", — говорит Терехов.

Мэр отмечает, что ситуация для энергетической отрасли в городе очень тяжелая. В частности, в ходе ракетной атаки 22 марта РФ разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. В городе был блекаут. В Харькове действуют почасовые графики отключения света.

"Однако никто не опускает руки. У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блекаута после обстрелов туда пришли 28 тысяч харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена – переживем и эти", — подчеркнул Терехов.

Как сообщалось, вечером 30 марта 2024 года враг снова обстрелял Харьков. Враг ударил по городу, вероятно, новым боеприпасом.

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