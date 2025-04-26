Терминалы и приложения не работают: в Украине произошел масштабный сбой (обновлено)

Сбой в Украине / © pixabay.com

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В субботу, 26 апреля, с утра украинцы столкнулись с масштабным техническим сбоем — перестали работать терминалы. Также наблюдаются проблемы с работой «Дії» и «Новой Почты».

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, «Новой почты» и «Дії».

Украинцы не могут рассчитаться карточками. Также не работают популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Также зафиксированы сбои в работе государственного портала «Дія» и сервиса «Новая почта».

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В КГГА отметили, что из-за технических сбоев в «Ощадбанке» пассажиры киевского метро временно не могут оплатить проезд карточкой. Пока что можно воспользоваться другими способами:

Транспортной карточкой

QR-кодом из приложения «Киев Цифровой»

Бумажным QR-билетом.

В то же время в «Новой почте» заявили, что сервисы временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. Представители компании отмечают, что это не хакерская атака. Полное восстановление работы ожидается около 10:00.

В государственном портале «Дія» заявили, что временный сбой в работе произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой», — говорится в сообщен

Напомним, недавно сбой произошел и в работе ПриватБанка.