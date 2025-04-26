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Терминалы и приложения не работают: в Украине произошел масштабный сбой (обновлено)
Сегодня в Украине произошел масштабный сбой — украинцы не могут рассчитаться карточками.
В субботу, 26 апреля, с утра украинцы столкнулись с масштабным техническим сбоем — перестали работать терминалы. Также наблюдаются проблемы с работой «Дії» и «Новой Почты».
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, «Новой почты» и «Дії».
Украинцы не могут рассчитаться карточками. Также не работают популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Также зафиксированы сбои в работе государственного портала «Дія» и сервиса «Новая почта».
В КГГА отметили, что из-за технических сбоев в «Ощадбанке» пассажиры киевского метро временно не могут оплатить проезд карточкой. Пока что можно воспользоваться другими способами:
Транспортной карточкой
QR-кодом из приложения «Киев Цифровой»
Бумажным QR-билетом.
В то же время в «Новой почте» заявили, что сервисы временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. Представители компании отмечают, что это не хакерская атака. Полное восстановление работы ожидается около 10:00.
В государственном портале «Дія» заявили, что временный сбой в работе произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.
«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой», — говорится в сообщен
Напомним, недавно сбой произошел и в работе ПриватБанка.