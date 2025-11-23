- Дата публикации
Тернополь отказался от новогодней елки после ракетного удара
В Тернополе главную площадь города украсит Шопка, а не новогодняя елка.
В Тернополе отказались от установки новогодней елки в центре города. Такое решение принято из-за гибели 34 человек в результате ракетной атаки россиян на город 19 ноября.
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
По его словам, в этом году на Театральной площади Тернополя вместо новогодней елки будет традиционная украинская шопка. Он отметил, что шопка — это символ возрождения надежды даже в самые темные времена.
«После трагедии, которая произошла с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год привычным образом в этом году не можем. Почти 40 жителей Тернополя, жителей Тернополя не встретят Новый 2026 год. Среди них шесть детишек. Мы помним о потерях. И верим, что следующий год принесет мир», — заявил мэр Тернополя.
Напомним, количество погибших в Тернополе в результате российских обстрелов 19 ноября возросло до 34 человек, из них 6 детей. Травмировано — 94, из них 18 детей. Спасли 46 человек, из них 7 детей.