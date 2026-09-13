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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Тернополь пережил налет "Шахедов" — власти сообщили детали и последствия

Сейчас на местах работают спасатели. Силами ПВО удалось отразить большинство дронов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ атаковала Тернополь

РФ атаковала Тернополь / © Associated Press

Войска России утром в воскресенье, 13 сентября, нанесли удар дронами по Тернополю, в городе поражен объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Тарас Пастух.

«Тернополь подвергся атаке враждебных БпЛА. Силами ПВО удалось отразить большинство из них. Поражены объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение. На месте работают спасатели ГСЧС, пожар ликвидирован. Сейчас известно об одном пострадавшем, оказывается соответствующая помощь», — отметил он.

Атака по западу Украины 13 сентября — что известно

Российские войска в воскресенье, 13 сентября, атаковали дронами Стрыйскую громаду во Львовской области. Зафиксировано несколько попаданий, в частности, в жилой дом. Кроме этого, повреждены хозяйственные и жилые здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы.

Российские БпЛА также атаковали Хмельницкую область, где возник пожар на предприятии.

Из-за вражеской атаки один человек травмирован в Ивано-Франковской области. Там поврежден промышленный объект и многоэтажный дом.

Российский беспилотник попал в заправку возле пункта пропуска «Ягодин». После атаки там разгорелся масштабный пожар.

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