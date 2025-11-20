Тернополь в трауре: что известно о погибших от российского удара 19 ноября

Атака РФ по Тернополю

Российский удар по Тернополю унес жизни 27 человек, еще более 90 жителей города получили ранения. Ниже — информация о тех, чьи жизнь оборвал этот удар.

О том, кто стал жертвами атаки, говорится в материале «24 канала».

В сети предполагают, что удар по жилому району мог быть связан с предыдущими публикациями о местном заводе, где якобы производят средства РЭБ. Журналисты обращают внимание, что после огласки россияне могли нанести удар именно по этому району. В результате атаки погибли мирные жители — люди в собственных домах.

Руслан Бобик / © Фото из открытых источников

Руслан Бобик

Студент технического колледжа ТНТУ им. Пулюя Руслан Бобик, 17 лет, погиб в своей квартире.

Преподаватели и друзья вспоминают его как жизнерадостного, искреннего и доброго юношу, активно участвовавшего в волонтерских проектах и спортивной жизни колледжа.

Руслан увлекался авто и техникой, легко находил общий язык с одногруппниками и был душой компании.

Андрей Вегера Фото ТНТУ имени Ивана Пулюя

Андрей Вегера

В Тернопольском национальном техническом университете подтвердили гибель третьекурсника Андрея Вегеры, студента факультета инженерии машин и технологий.

Коллектив учебного заведения называет парня ответственным, трудолюбивым и патриотически настроенным. Его жизнь только начиналась.

Виталий Долиняк и его сын Давид погибли из-за российской атаки Фото из соцсетей Ивана Рудака

Виталий Долиняк и его сын Давид

Среди погибших — Виталий Долиняк вместе с малолетним сыном Давидом.

Виталий был активным волонтером, помогал ВСУ и развивал собственную компанию TurboWest, специализировавшуюся на ремонте и производстве турбин, в том числе для военных авто.

Жена Виталия находится в реанимации, а две дочери лечатся стационарно.

Его друзья и коллеги вспоминают Виталия как человека с большим сердцем, всегда готового помочь.

Оксана Цяпало Фото из соцсетей Кристины Колодий

Семья Неспляк

На улице 15 Апреля погибли сразу два члена семьи Неспляк:

Оксана Цяпало, 41 год

Игорь Неспляк, 67 лет

В тяжелом состоянии в больнице — 15-летняя Анастасия Цяпало и ее бабушка Татьяна Неспляк, 59 лет.

Семья собирает средства для лечения пострадавших и организации захоронения.

Елена Унольт

Еще одной жертвой стала мастер-парикмахер Елена Унольт.

В тяжелом состоянии — ее дочери, ученицы 7 и 10 классов.

Также серьезно пострадала мама Елены, заслуженная артистка Украины Людмила Червинская, которую прооперировали и доставили в реанимацию.

Юрий Байко

О смерти Юрия Байко, отца двух девочек, сообщили в детском саду, где воспитывается его младший ребенок. Коллеги и знакомые называют его добрым, светлым человеком и заботливым отцом.

Из-за российской атаки погибла Ольга Богатюк Фото Светланы Зафигурной

Ольга Богатюк

Погибла также Ольга Богатюк.

Близкие описывают ее как чрезвычайно доброго, искреннего человека, который всегда поддерживал других.

20 ноября стало известно, что количество погибших после удара РФ по Тернополю выросло. В городе спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело одной женщины.

В ночь на 19 ноября армия РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами, попав в жилую многоэтажку. Вспыхнули пожары, разрушились несколько этажей и под завалами оказались люди.

Также сообщалось, что на улице Стуса спасатели достали из-под завалов мужчину, который оказался под обломками здания после вражеского обстрела.