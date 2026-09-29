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Тернополь вздрогнул от взрывов: что известно
Силы ПВО сбивают российские дроны в Тернопольской области.
В Тернополе утром 29 сентября раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов. Слышна работа противовоздушной обороны.
Об этом сообщило «Суспильне».
«В Тернополе слышны звуки работы ПВО», — говорится в заявлении.
До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете российских реактивных дронов в направлении Тернопольской области.
В свою очередь, мониторинговые телеграм-каналы информировали о полете дрона «Герань» в направлении села Смыковцы на Тернопольщине. Отмечалось, что БпЛА теряет высоту.
Напомним, 29 сентября российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области. Поэтому более 15 тыс. потребителей остались без света. На месте работают все службы.