Тернополь вздрогнул от взрывов: что известно

Российский беспилотник

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В Тернополе утром 29 сентября раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов. Слышна работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщило «Суспильне».

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«В Тернополе слышны звуки работы ПВО», — говорится в заявлении.

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До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете российских реактивных дронов в направлении Тернопольской области.

В свою очередь, мониторинговые телеграм-каналы информировали о полете дрона «Герань» в направлении села Смыковцы на Тернопольщине. Отмечалось, что БпЛА теряет высоту.

Напомним, 29 сентября российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области. Поэтому более 15 тыс. потребителей остались без света. На месте работают все службы.

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