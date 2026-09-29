ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1303
Время на прочтение
1 мин

Тернополь вздрогнул от взрывов: что известно

Силы ПВО сбивают российские дроны в Тернопольской области.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Российский беспилотник

Российский беспилотник

Дополнено новыми материалами

В Тернополе утром 29 сентября раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов. Слышна работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщило «Суспильне».

«В Тернополе слышны звуки работы ПВО», — говорится в заявлении.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете российских реактивных дронов в направлении Тернопольской области.

В свою очередь, мониторинговые телеграм-каналы информировали о полете дрона «Герань» в направлении села Смыковцы на Тернопольщине. Отмечалось, что БпЛА теряет высоту.

Напомним, 29 сентября российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области. Поэтому более 15 тыс. потребителей остались без света. На месте работают все службы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie