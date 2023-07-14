Тернопольщину и Львовскую область затопило: какая ситуация в регионах (фото)

Две области – Львовская и Тернопольская – пострадали после ливневых дождей. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия непогоды.

Об этом сообщили в МВД.

Львовщина

В результате сильных осадков и выхода из берегов реки и ручейков в г. Дрогобыч произошло подтопление приусадебных участков, жилых домов, подвалов жилых домов и лечебных учреждений.

Всего подтоплено: 30 подвалов жилых домов, 2 подвала лечебных заведений, 3 частных дома, автосервис, 19 частных приусадебных участков.

Чрезвычайники откачали 2844 кубических метров воды, работа продолжается.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды / Фото: ГСЧС во Львовской области

Тернопольщина

Часть улиц в Тернополе из-за обильных осадков ушла под воду.

Произошло подтопление подвального помещения Тернопольской городской детской поликлиники. Спасатели прочистили дренажную систему.

Также в городе произошло подтопление территорий двух частных домохозяйств. Чрезвычайники откачали воду.

В социальных сетях люди пишут, что вероятна проблема в ливневой канализации. По словам людей, она постоянно забита мусором и листьями, а вот чистят ее очень редко.

Тернопольщину затопило / Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Ранее стало известно, что сегодня, 14 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Возможны сильные дожди и ветер.

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