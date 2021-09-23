Тернопольский журналист, которого объявили во всеукраинский розыск, умер в больнице

Тернопольский журналист, которого объявили во всеукраинский розыск, умер в больнице

Тело мужчины обнаружили в морге.

Тернопольские правоохранители установили, что журналист Ярослав Буяк, которого разыскивали с 1 августа, умер в больнице.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Сергей Крета, пишет издание Суспільне.

57-летний журналист ушел из дома и не выходил на связь. Сообщение об исчезновении поступило в полицию 1 августа. Полицейские установили, что он находился на стационарном лечении в местном медучреждении и там умер. Тело мужчины с 30 августа находилось в морге.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти. По данному факту открыли уголовное производство по статье 115 УК — умышленное убийство, с пометкой "без вести отсутствующий".

Раньше товарищ журналиста Владимир Андриишин заявил об исчезновении Буяка.

"Последний рaз связь с ним была еще 26 июля. С тoгo времени его никтo не видел, нa связь с родными он тоже все это время не выхoдил, телефoн выключен. Дoкументы оставлены в его тернoпольской квaртире", — сказал Вoлoдимир Aндриишин. .

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