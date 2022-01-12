Тернополянин проходил более недели с проломленным черепом без медицинской помощи

Лишь на 10 день после получения травмы, когда мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую.

В Тернопольской области мужчина во время ссоры со знакомым в предновогоднюю ночь получил от него удар по голове, но даже после обморока в больницу не обратился. Вызвали ему скорую уже 9 января.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

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Отмечается, что между мужчинами возник конфликт и гость схватил палку и несколько раз ударил по ней хозяина. Мужчина потерял сознание, но позже ни медиков, ни полицию не вызвал. Обратиться к врачу вынуждены были его родные, когда 9 января ему стало совсем плохо.

"Рентген показал, что у него кровоизлияние и перелом черепа. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение", — рассказывают в полиции.

Тогда уже был задержан и обидчик, им оказался ранее судимый уроженец Закарпатья, 1993 года. "Он привлекался к ответственности за телесные повреждения. В суде рассматривается и производство согласно статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Последний факт работники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) кодекса", – сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Напомним, что закарпатец получил год и три месяца заключения за то, что ударил копа локтем в лицо.

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