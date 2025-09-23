Тернополянин "спустил" в унитаз 173 тысячи грн: как такое произошло

«Фонтан» в квартире: житель Тернополя годами не замечал, как «сливал» деньги в унитаз / © Фото из открытых источников

В Тернополе мужчина заплатил за водоснабжение более 173 тысяч гривен. Долг «накапал» за непрерывно текущую из унитаза воду.

Об этом рассказали в «Тернопольводоканале».

Жители одного из домов в Тернополе жаловались на большой небаланс. Разница воды между объемом воды, который «зашел» в многоэтажный дом и тем объемом, который, согласно показателям квартирных водомеров, потребили жители дома, была очень большой. К примеру, только в августе 2025 этот небаланс составлял 432 куба.

Коммунальщики начали в свою очередь тщательно обследовать многоэтажку — осматривать все квартиры и внутридомовые сети.

«Впрочем, водоканаловцы никак не могли попасть в одну из квартир многоэтажки, чтобы убедиться в отсутствии утечек воды или других проблем. Работники даже оставляли хозяину записку в дверях с просьбой связаться с ними и обеспечить доступ к жилью. Однако житель так и не перезвонил», — рассказали в «Тернопольводоканале».

Кроме того, водоканаловцы пообщались с соседями абонента и выяснили, что они слышат звук проточной воды за стеной. Чтобы убедиться, что в квартире нет утечки воды, сантехники использовали систему для дистанционного заглушения канализации. Камера системы подтвердила опасения специалистов.

В конце концов водоканаловцы попали в квартиру абонента.

«И ужаснулись, потому что в унитазе из-за неисправного крана и сломанного смывного бачка была непрерывная и мощная утечка воды. Водица хлюпала в унитазе, как небольшая струя фонтана… Почему проблему игнорировал житель, нестарый еще мужчина, не попросив помощи ни у ЖЭКа, ни у водоканала — вопрос отдельный. Тем более, постоянный „поток“ в унитазе и вечно работающий счетчик должны были натолкнуть абонента на определенные подозрения в исправности сантехники и объемах потребления воды», — отмечают в ведомстве.

Мужчине придется оплатить «Тернопольводоканалу» за потребленную воду, которая длительное время круглосуточно лилась из бачка, более 173 тысяч гривен. По данным же квартирного счетчика было использовано более 4700 кубов.

