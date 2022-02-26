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Тероборона со стрелковым оружием в Сумах заблокировала вражескую технику (видео)

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Вооруженные сумчане оцепили оккупантов.

В Сумах успешно сработали бойцы территориальной обороны. Они окружили военную технику оккупанта и разоружили военных.

Об этом сообщает Сумская военная администрация.

"Сумская терроборона задержала технику врага на Курском проспекте", – говорится в сообщении.

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