"Теронлифанс": девушки продают свои эротические фото, чтобы помочь ВСУ

Девушки собрали на нужды армии уже 3,7 млн. грн.

Две девушки из Украины и Беларуси организовали "Теронлифанс" и продают свои эротические фото, чтобы помочь ВСУ.

Об этом пишет НВ.

Две девушки — Настя из Беларуси и Настя из Украины организовали "Тролифанс", чтобы собрать деньги на помощь ВСУ.

Когда началась война, украинка Настя была в Загребе, куда она за неделю до этого уехала в отпуск. В Киеве, где она жила, у нее осталось практически все — квартира, животные, работа, друзья, поэтому сразу решила помогать всеми своими силами из-за границы.

На третий день войны Насте написали с просьбой найти машину из Харькова. Ее посты о помощи собрали много лайков и ретвитов, но не было важнейшего результата. Тогда Настя дописала под оригинальным твитом, что пришлет "нюдсы" (эротические фото – ред.) тому, кто найдет машину. После этого машина нашлась достаточно быстро.

На следующее утро Настя получила десятки сообщений, с предложением послать ей денег, чтобы тоже получить фотографии. Девушка предложила отправлять деньги ВСУ, а не ей, поскольку не имела финансовых проблем. Эти твиты быстро стали популярны — и уже к вечеру ее подруга нарисовала арт и логотип проекта "Теронлифанс". В первые дни девочки собрали около 200 тыс. гривен.

"Когда деньги отправлены, делаете скриншот транзакции и отправляете одной из девушек, которые есть в списке Теронлифанс в Twitter. Там можно найти всех участниц проекта — сейчас их около 10, еще 15 присоединились к движению анонимно просто отдав свои снимки. Через небольшой промежуток времени вы получаете фото", — говорится в сообщении.

Девушки собрали на нужды армии уже 3,7 млн. грн. Они говорят, что будут собирать средства до победы.

#теронлифанс



Дорогие мои, повторяю

Зара я собираю новые взносы за 26.03, для полка АЗОВ, все реквизиты в закрепе или ⬇️

Для меня это самое важное!

Я благодарна за другие взносы/сундуки, но они к сожалению не работают ☹️

Есть тема = есть сбор

Бросайте чеки только по АЗОВ pic.twitter.com/3ROYmiFkRb — lilbiiii (@looooooooolii) 26 марта 2022

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