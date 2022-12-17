Терпение лопнуло: на Ровенщине отец зарубил топором собственного сына

В Ровенской области отец и 53-летний сын поссорились на бытовой почве. Пенсионер нанес сыну несколько ударов – в голову и руки, от чего тот умер на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Как объяснил мужчина, его сын любил выпить, постоянно унижал отца и приставал к нему.

По ходатайству следователя, 85-летний мужчина получил 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Пенсионеру сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровно охранник подземного перехода в микрорайоне Северный во время конфликта ранил ножом трех мужчин, один из них скончался.

Полицейскому грозит пожизненное заключение за убийство бойца терробороны в Ровно

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