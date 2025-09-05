- Дата публикации
"Терпеть в темноте никто не будет": Зеленский назвал причину ударов по России
Удары по нефтяной инфраструктуре России будут продолжаться, пока будет продолжаться энергетический террор от государства-агрессора.
Удары по инфраструктуре российской нефтяной промышленности являются ответом на атаки РФ по энергетическим объектам Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Он подчеркнул, что такие удары по России будут продолжаться, пока будет продолжаться энергетический террор от государства-агрессора.
«Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась, но просто терпеть в темноте никто не будет», — отметил украинский президент.
Как сообщалось ранее, важной темой разговора украинского и словацкого лидеров были поставки российских энергоносителей в Словакию на фоне будущей энергетической независимости Европы.
«У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп недоволен действиями европейских стран, которые до сих пор покупают российскую нефть. Речь идет, в частности, о Венгрии и Словакии.