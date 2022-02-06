Территория обороны: в Киеве и Одессе проходят масштабные учения для населения

Территория обороны: в Киеве и Одессе проходят масштабные учения для населения

Жители учатся обороняться при нападении агрессора.

Из-за обострения конфликта на востоке Украины и угроз нападения России местные жители во многих регионах готовят "теплый" прием агрессору. В больших городах проходят учения по территориальной обороне.

Сегодня, 6 февраля, масштабные тренировки для гражданского населения проходят в нескольких городах Украины, в том числе Киеве и Одессе.

фото: Жорин из Азова

Обучение проводятся профессиональными инструкторами и ветеранами российско-украинской войны.

Гражданам предлагают:

занятия по тактике действий малых групп пехоты;

ведение ближнего боя со страйкбольными гранатами;

отработка работы с техникой;

ведение патрулирования;

отработка навыков обращения и владения оружием, приемов и правил стрельбы;

осуществление эвакуации раненых;

отработка действий на блокпосту;

экспозиция с макетами оружия и снаряжения

занятия по медицине.

В Киеве и Одессе участие в таких учениях приняло немало желающих. Тренинги длятся по несколько часов. Участие в них принимают как женщины, так и мужчины.

Фото: Обучение терробороне в Одессе

Вчера состоялись учения во Львове, Черновцах, Чернигове, Ковеле и Запорожье. В скором времени подобные масштабные учения пройдут еще в нескольких городах Украины.

Напомним, что в Харькове местные жительницы учатся держать оружие, чтобы в случае российской агрессии стать вместе с мужчинами и защищать родной город.

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