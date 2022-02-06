Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Территория обороны: в Киеве и Одессе проходят масштабные учения для населения

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Территория обороны: в Киеве и Одессе проходят масштабные учения для населения

Фото: Жорин из Азова

Жители учатся обороняться при нападении агрессора.

Из-за обострения конфликта на востоке Украины и угроз нападения России местные жители во многих регионах готовят "теплый" прием агрессору. В больших городах проходят учения по территориальной обороне.

Сегодня, 6 февраля, масштабные тренировки для гражданского населения проходят в нескольких городах Украины, в том числе Киеве и Одессе.

фото: Жорин из Азова / ©
фото: Жорин из Азова

Обучение проводятся профессиональными инструкторами и ветеранами российско-украинской войны.

Гражданам предлагают:

  • занятия по тактике действий малых групп пехоты;
  • ведение ближнего боя со страйкбольными гранатами;
  • отработка работы с техникой;
  • ведение патрулирования;
  • отработка навыков обращения и владения оружием, приемов и правил стрельбы;
  • осуществление эвакуации раненых;
  • отработка действий на блокпосту;
  • экспозиция с макетами оружия и снаряжения
  • занятия по медицине.
©

В Киеве и Одессе участие в таких учениях приняло немало желающих. Тренинги длятся по несколько часов. Участие в них принимают как женщины, так и мужчины.

Фото: Обучение терробороне в Одессе / ©
Фото: Обучение терробороне в Одессе

Вчера состоялись учения во Львове, Черновцах, Чернигове, Ковеле и Запорожье. В скором времени подобные масштабные учения пройдут еще в нескольких городах Украины.

Напомним, что в Харькове местные жительницы учатся держать оружие, чтобы в случае российской агрессии стать вместе с мужчинами и защищать родной город.

Читайте также:

Следующая публикация