Украина
292
1 мин

Террор Харькова не прекращается — что известно о новых "прилетах"

В результате утренних обстрелов повреждены жилые дома.

Анастасия Павленко
Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 2 мая, россияне продолжили терроризировать Харьков. По последним данным, есть попадания.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Имеем попадание БпЛА типа „Шахед“ в Слободском районе города. Есть информация о возможной новой группе вражеских БпЛА в направлении города. В результате обстрела повреждены жилые дома», — отметил он.

Напомним, в Харькове «Шахед» влетел в квартиру на 12 этаже. По данным ОВА, 23-летний мужчина пострадал в результате попадания вражеского БпЛА в многоэтажку в Шевченковском районе. Также острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь.

