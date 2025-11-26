Террор Херсона: россияне убили женщину и маленького ребенка

Оккупанты круглосуточно стряпают по Херсону

Сегодня, 26 ноября, в Херсоне россияне убили женщину с ребенком. Произошло это в Корабельном районе города.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, из-за чего на месте погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок. Также ранен 50-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, обломочными ранениями головы, шеи, спины и руки», — отметил он.

Напомним, в Херсоне россияне из дрона атаковали бригаду «экстренки». Пострадал водитель.