Террор Херсона: россияне убили женщину и маленького ребенка
Оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль — на месте погибли 34-летняя женщина и 6-летняя девочка.
Сегодня, 26 ноября, в Херсоне россияне убили женщину с ребенком. Произошло это в Корабельном районе города.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
«Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, из-за чего на месте погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок. Также ранен 50-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, обломочными ранениями головы, шеи, спины и руки», — отметил он.
Напомним, в Херсоне россияне из дрона атаковали бригаду «экстренки». Пострадал водитель.