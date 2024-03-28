"Террор можно остановить только физической силой нашей защиты": Зеленский пообщался с партнерами

Сегодня, 28 марта, украинский лидер разговаривал с нашими партнерами. Главная тема – то, что сейчас самое главное для защиты жизни и международной безопасности.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Было много международной коммуникации

Как сообщил Зеленский, он пообщался со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном. В частности, речь шла о том, что сейчас самое главное для защиты жизни и международной безопасности. Он проинформировал о ситуации на фронте сейчас, продолжающиеся российские удары по нашим городам – вражеский террор только увеличивается и может быть остановлен только физической силой нашей защиты.

"Украина благодарна за поддержку Соединенным Штатам и каждому американцу, которые испытывают так же, как и мы, что свобода никогда не должна проигрывать. И очень важно, чтобы Конгресс сохранял свое лидерство, чтобы защита свободы оставалась объединяющей – объединяющей и объединяющей идеей внутри стран и мировое большинство. Именно сейчас – нашей решимостью, нашими совместными действиями – решается, каким будет мир наших детей", – говорит лидер.

Обсудили эти вещи также с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве, добавил Зеленский, которая находится с визитом в Украине. Лидер поблагодарил за внимание нашего государства и украинцев, которые выдерживают эту битву. Собеседники обсудили перспективы приближения справедливого окончания этой войны и изгнания русских оккупантов.

"Благодарю всех, кто помогает! Слава всем, кто защищает Украину и уничтожает оккупанта! Слава Украине!", — подытожил он.

Ранее президент представил новоназначенного главу Службы внешней разведки Иващенко.

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